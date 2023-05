Ue: Nardella, Europa non dovrebbe mostrare la sua unità solo nell’emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa non dovrebbe mostrare la sua unità solo in momenti di emergenza. Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, al secondo giorno della conferenza sullo Stato dell’Unione a Palazzo Vecchio. “Prima la pandemia, poi la guerra in Ucraina hanno sollecitato una forte risposta europea. L’Europa è stata in grado di reagire in modo unitario, mostrando coesione ad alleati e avversari”, ha detto Nardella. Tuttavia, “l’Europa non dovrebbe mostrare la sua unità solo in momenti di emergenza. Ora è il momento di mostrare ancora più coraggio di fronte alle sfide future. Penso alla crisi ambientale e alla necessità di rafforzare il welfare state. Ho l’impressione che i movimenti populisti siano sempre più presenti in Europa perché l’Ue sembra distante”, ha dichiarato il primo cittadino. (Res)