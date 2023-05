Germania: ministro Difesa Pistorius visita centro addestramento ucraini a uso Leopard 1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, è oggi in visita al centro di addestramento di Klietz, dove militari ucraini vengono formati all'impiego dei carri armati Leopard 1. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, l'esponente del governo federale è accompagnato dal ministro della Difesa danese, Jakob Elleman-Jensen. Per sostenere l'Ucraina contro l'invasione russa, diversi Stati guidati dalla Germania hanno deciso di fornire all'ex repubblica sovietica carri armati Leopard 1 e 2, di fabbricazione tedesca. In particolare, i primi corazzati sono stati radiati dal servizio e, nel caso di quelli già in dotazione all'esercito della Germania, ripristino e manutenzione sono finanziati dal governo federale. I Leopard 1 verranno trasferiti all'Ucraina dopo che verrà completata la costituzione di un battaglione di Leopard 2 destinato al Paese aggredito dalla Russia. (Geb)