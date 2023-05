Francia-Italia: ministro Trasporti Beaune, non facciamo la lezione agli italiani su immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'immigrazione la Francia non fa "la lezione agli italiani". Lo ha detto all'emittente radiofonica "Europe 1" il ministro dei Trasporti Clement Beaune, commentando le tensioni emerse tra i due Paesi dopo che ieri il ministro dell'Interno Gerald Darmanin ha criticato al gestione dell'immigrazione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Abbiamo proposto più volte "una cooperazione bilaterale ed europea all'Italia per risolvere questo tema", ha detto Beaune. "Sul tema migratorio non c'è una soluzione che non passi per la cooperazione europea", ha aggiunto il ministro. (Frp)