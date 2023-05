Serbia: fonti stampa, presunto responsabile sparatoria Mladenovac aveva dei complici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 21enne serbo Uros B., l'uomo arrestato stamane vicino alla città di Kragujevac in quanto ritenuto responsabile della sparatoria avvenuta ieri sera in tre villaggi nei pressi della cittadina di Mladenovac, non avrebbe agito da solo. Lo riporta la stampa locale, secondo cui ci sarebbero alcuni testimoni che lo avrebbero visto sparare dal sedile posteriore di un'auto, un fatto che farebbe presumere la presenza di alcuni complici. L'uomo, identificato come un individuo "problematico" dai residenti locali, secondo le ultime informazioni era a bordo di una macchina da cui ha aperto il fuoco contro i passanti iniziando dal villaggio di Dubona, passando a Malo Orasje e poi a Sepsin. I morti al momento sono otto, i feriti tredici. Due dei feriti sarebbero ricoverati in gravi condizioni. Secondo informazioni non ufficiali, si teme che il numero delle vittime possa essere più alto. La vittima più giovane ha 15 anni. Tra le vittime ci sono un poliziotto, che in quel momento non era in servizio, e sua sorella. Il ministro dell'Interno, Bratislav Gasic, ha parlato di un "atto terroristico". Il ministero della Salute ha lanciato un appello ai cittadini sulla necessità della donazione di tutti i tipi di sangue. Si tratta della seconda sparatoria di massa avvenuta nel Paese in soli due giorni, dopo quella costata la vita a nove persone, perlopiù ragazzini, nella scuola primaria di Belgrado Vladislav Ribnikar. (Seb)