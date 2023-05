Imprese: Iag registra perdite di 87 milioni di euro nel primo trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iag, la holding ispano-britannica che comprende Iberia, British Airways, Vueling, Level e Aer Lingus, ha registrato perdite pari a 87 milioni di euro nel primo trimestre del 2023, a fronte dei 787 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno. L'utile operativo, prima delle voci eccezionali, è stato positivo per la prima volta dal 2019. La forte ripresa dell'azienda si è tradotta in un miglioramento dei ricavi, che sono aumentati di 2,3 miliardi di euro rispetto al primo trimestre 2022, raggiungendo i 5 miliardi di euro. Tra le compagnie del gruppo, spicca la performance di Iberia, che ha realizzato un utile prima delle voci eccezionali di 66 milioni di euro, attestandosi il secondo maggior contributore della holding ispano-britannica (con 1,4 miliardi di euro). Anche British Airways, la compagnia con le maggiori attività, ha chiuso registrando un utile, a differenza di Vueling e Aer Lingus. In un documento depositato presso la Commissione nazionale spagnola del mercato dei valori (Cnmv), l’amministratore delegato di Iag, Luis Gallego, ha dichiarato che la holding ha riportato "solidi risultati finanziari" nel primo trimestre, in un periodo in cui le compagnie aeree del gruppo hanno recuperato i livelli vicini a quelli precedenti alla pandemia.(Spm)