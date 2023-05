Burkina Faso: massacro di karma, presidente Traoré promette giustizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'intervista il capo della giunta militare burkinabé ha discusso a lungo della situazione della sicurezza nel Paese ed è tornato in particolare sul massacro di Karma, che ha causato la morte di 136 persone e che diverse organizzazioni non governative tra cui Human Rights Watch attribuiscono a uomini che indossavano uniformi dell'esercito. Secondo il resoconto dei sopravvissuti, la mattina del 20 aprile un gruppo di uomini armati in divisa - accompagnati da non meglio identificati ausiliari paramilitari - ha circondato il villaggio di Karma aprendo il fuoco su alcuni residenti per motivi non noti. Il procuratore di Ouahigouya, capoluogo della regione del Nord, ha confermato la morte di 60 residenti, ma secondo un comunicato dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani i civili ammazzati sarebbero più di cento. (Res)