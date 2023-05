Roma: fornetto microonde lanciato contro mezzo pubblico in via Candoni, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un forno a microonde è stato lanciato da un ponte, sul tetto di un mezzo del trasporto pubblico in via Candoni a Roma. L’episodio risale al tardo pomeriggio del 3 maggio quando l’autobus è stato costretto a rientrare al deposito per valutare i danni che sono stati, comunque limitati. Nessuno è rimasto ferito e sul caso indaga l questura di Roma. Quello dei danneggiamenti ai mezzi di trasporto è un fenomeno che nella zona si ripete frequentemente, per lo più con lanci di sassi contro i finestrini.(Rer)