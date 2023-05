Regno Unito: Shell annuncia 3,6 miliardi di euro di riacquisto azioni dopo profitti record

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale britannica Shell ha annunciato il riacquisto di azioni per 4 miliardi di dollari (3,6 miliardi di euro), dopo aver registrato profitti record nel primo trimestre del 2023. A riportare la notizia è il quotidiano "Financial Times". La società ha registrato utili rettificati per 9,6 miliardi di dollari (8,7 miliardi di euro), con il commercio e la produzione di gas naturale liquefatto (Gnl) che hanno aiutato a compensare il calo dei prezzi di petrolio e gas. I risultati trimestrali sono stati i primi sotto la guida dell'amministratore delegato Wael Sawan, che ha promesso di concentrarsi sulla performance nel tentativo di colmare il divario di valutazione tra Shell e i suoi rivali statunitensi. A tal fine, la multinazionale britannica si è impegnata a restituire agli azionisti almeno il 20-30 per cento del flusso di cassa derivante dalle operazioni, attraverso dividendi e riacquisti di azioni proprie.(Rel)