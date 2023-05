Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessora al Lavoro e sviluppo economico Alessia Cappello e l'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé intervengono all'iniziativa "Economia civile, generatrice di innovazione per l'impresa e la città", promossa da Fondazione di Comunità Milano e Forum del Terzo settore, in collaborazione con Assolombarda, nell'ambito della Civil Week 2023.Assolombarda, via Pantano, 9 (ore 10)L'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interviene alla cerimonia di intitolazione del giardino Antonio Magliovia Raffaello Gioli angolo via Thomas Mann (ore 12)L'assessora alle Politiche giovanili Martina Riva interviene alla conferenza stampa di presentazione del Festival Universitario 2023, organizzato da University Network.Palazzo Marino, sala Alessi, Pazza Scala, 2 (ore 12:30)VARIEPresentazione del progetto di Bloomberg Philanthropies che prevede la donazione al Comune di Milano di sensori di monitoraggio della qualità dell'aria. Sono presenti l'assessora al Verde e ambiente Elena Grandi, l'assessora ai Servizi civici Gaia Romani, l'assessora alla Mobilità Arianna Censi e l'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé. Annya Schneider illustra il progetto di Bloomberg Philanthropies, Maria De Pasquale interviene per Italian Climate Network. Nel corso della mattinata sono attivati laboratori per gli alunni e le alunne delle scuole circostanti.via Beroldo, davanti al Liceo Carducci (ore 10)Prima giornata del Festival Internazionale dell’Antimafia Promosso da WikiMafia – Libera Enciclopedia sulle MafieAnteo Palazzo del Cinema, Sala Excelsior, via Milazzo, 9 (dalle ore 10)Presentazione del bilancio del Gruppo Intesa Sanpaolo al 31 marzo 2023Conference call (ore 15)Prima giornata della Convention di Forza Italia "La Forza dell'Italia". Intervengono, tra gli altri, il ministro degli esteri Antonio Tajani, il Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola; il Presidente del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber, il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, il ministro dell'università e della ricerca, Anna Maria Bernini, il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, il presidente di Confartigianato Marco GranelliEast end studios, via Mecenate, 84 (ore 15)Inaugurazione della nuova sede associativa "Ucraina Più - Milano APS",Via Maria Drago 3 (ore 18)A 50 anni dalla prima spedizione italiana sull’Everest del maggio 1973, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS - commemora il grande esploratore Guido Monzino, che ne fu artefice e protagonista, con un evento speciale.Villa Necchi Campiglio, via Mozart, 14 (ore 18) (Rem)