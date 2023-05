Germania: Wadephul (Cdu), aumentare bilancio difesa di oltre dieci miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il bilancio della difesa della Germania deve aumentare “in cifre assolute di oltre dieci miliardi di euro all'anno, al fine di poter raccogliere fondi sufficienti per l'ulteriore sviluppo e modernizzazione delle truppe e per gli aumenti salariali”. È quanto dichiarato da Johann David Wadephul, deputato al Bundestag per l'Unione cristiano-democratica (Cdu), principale partito di opposizione nel parlamento federale. Intervistato dal quotidiano “Die Welt”, l'esponente dei popolari ha aggiunto di ritenere che il rinnovo del contratto collettivo del personale del ministero della Difesa comporterà per il dicastero costi ulteriori per 3,1 miliardi di euro all'anno. Pertanto, secondo Wadephul, il governo federale è chiamato a mostrare come vuole “veramente portare avanti la svolta epocale”, innescata dalla guerra che la Russia ha mosso contro l'Ucraina. Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha più volte chiesto l'aumento di dieci miliardi di euro del bilancio del proprio dicastero. Tuttavia, il titolare delle Finanze, Christian Lindner, è contrario all'incremento della spesa pubblica. Nel 2023, gli stanziamenti per la Difesa ammontano a circa 50 miliardi di euro. (Geb)