Turchia: deputato, sostegno degli Stati Uniti all’opposizione in vista delle presidenziali

- I consensi al partito Giustizia e sviluppo (Akp), al governo in Turchia, “non fanno che aumentare” e Ankara “vive attualmente la fase più democratica della storia della Repubblica”, ma il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sostiene la coalizione di opposizione. Lo ha dichiarato il deputato turco dell’Akp, Hamdi Samli, in un’intervista al quotidiano panarabo con sede a Beirut “Al Mayadeen”. Secondo Samli, le elezioni presidenziali del prossimo 14 maggio sono le più importanti della storia della Turchia repubblicana e saranno decisive per il suo futuro, in quanto “saranno di portata storica, in tutti i sensi, soprattutto per i prossimi due decenni”. Il deputato ha poi accusato l’attuale amministrazione Usa di sostenere la coalizione di opposizione al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Samli, inoltre, ha criticato “chi serve gli interessi stranieri e israeliani sostenendo la creazione di un piccolo Stato in Siria”, con riferimento all’Amministrazione autonoma del nord del Paese, nota anche come Rojava. Un modo, quindi, di ribadire il diritto di Ankara a presidiare le regioni settentrionali del territorio siriano in nome della sicurezza nazionale, per contrastare le “organizzazioni terroristiche”, che, per Ankara, sono soprattutto il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) turco e il suo alleato siriano, il Partito dell’unione democratica (Pyd). (Res)