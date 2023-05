Brasile-Bolivia: ministro Esteri invita presidente Arce a vertici multilaterali nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri brasiliano, Mauro Vieira, ha invitato il presidente della Bolivia Luis Arce in Brasile per partecipare all'Incontro dei presidenti dei Paesi Sudamericani, in programma a Brasilia il 30 maggio, e al vertice dei Paesi dell'Amazzonia, in programma a Belem l'8 e il 9 agosto. L'invito è stato consegnato da Vieira nelle mani di Arce nel corso di un incontro bilaterale ieri pomeriggio a La Paz. In occasione della sua missione in Bolivia, Vieira è stato anche ricevuto dal vicepresidente, David Choquehuanca, con il quale ha discusso di questioni bilaterali e del contesto regionale. Prima di rientrare a Brasilia, il Ministro ha fatto visita al presidente della Camera dei deputati, Jerges Mercado Suarez, che ha informato sullo stato avanzato del processo legislativo del processo di ratifica dell'ingresso della Bolivia come membro a pieno titolo del Mercato comune del Sud (Mercosur). Il presidente della Camera ha evidenziato il suo vivo interesse per l'agenda della cooperazione transfrontaliera e anche per la riattivazione del Gruppo parlamentare di amicizia Brasile-Bolivia. (segue) (Brb)