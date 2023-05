Brasile: Lula diretto a Londra per partecipare a incoronazione di re Carlo III

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, è partito ieri sera per Londra dove parteciperà alla cerimonia di incoronazione di re Carlo III, in programma il 6 maggio. Subito dopo il suo arrivo oggi il capo dello stato incontrerà il primo ministro britannico, Rishi Sunak. Nell'occasione i due leader parleranno di commercio, cooperazione tecnologica e ambiente, anche se non è prevista la firma di accordi. Sabato, dopo la cerimonia di incoronazione di Carlo III, Lula parteciperà, su invito della Corona britannica, a un incontro ristretto a pochi leader internazionali con il re. (segue) (Brb)