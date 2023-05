Giappone: ufficiale di polizia si suicida di fronte all'ufficio del primo ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ufficiale 25enne di un reparto antisommossa del Dipartimento di polizia metropolitana di Tokyo si è suicidato oggi all'interno di un posto di guardia di fronte all'ufficio del primo ministro giapponese Fumio Kishida. Lo ha reso noto la polizia di Tokyo, secondo cui l'agente si sarebbe sparato alla testa con la propria pistola d'ordinanza, e non avrebbe lasciato alcun messaggio. Il primo ministro giapponese si trova in Africa per un viaggio ufficiale. (Git)