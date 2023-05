Indonesia: Pil in crescita del 5,03 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dell'Indonesia ha conseguito una crescita del 5,03 per cento nel primo trimestre 2023, un dato superiore alle attese degli economisti a dispetto delle pressioni derivanti dal calo dei prezzi delle materie prime. Il dato è superiore di un decimo di punto a quello del periodo ottobre-dicembre dello scorso anno. Su base trimestrale, però, l'economia indonesiana ha registrato una contrazione dello 0,92 per cento. Secondo il vicedirettore dell'Agenzia statistica centrale indonesiana, Moh Edi Mahmud, il calo dei prezzi delle materie prime è stato più che compensato da un aumento del volume delle esportazioni pari al 26,89 per cento nel primo trimestre, risultato in un incremento dell'1,6 per cento annuo in termini di valore. (segue) (Fim)