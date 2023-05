Indonesia: Pil in crescita del 5,03 per cento nel primo trimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo dell'Indonesia si è attestato al 4,33 per cento su base annua nel mese di aprile. Lo ha certificato il dipartimento di statistica indonesiano. Il dato è inferiore al 4,97 per cento registrato a marzo e alle previsioni degli economisti. L'inflazione core, che esclude i prezzi calmierati dallo Stato e quelli degli alimenti freschi, è calata al 2,83 per cento dal 2,89 per cento del mese precedente. I maggiori costi di trasporto e i prezzi dei carburanti hanno influito negativamente sui prezzi di alcuni generi alimentari durante il mese del ramadan, contribuendo ad aumentare il dato generale dei prezzi nel mese di aprile. (Fim)