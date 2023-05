Energia: media, trattative tra Israele e Autorità palestinese per estrarre gas da Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Israele starebbe conducendo “trattative segrete” con l’Autorità nazionale palestinese (Anp) per avviare l’estrazione di gas dal giacimento Gaza marine, a 36 chilometri dalle coste della Striscia di Gaza. Lo ha riferito ieri l’agenzia di stampa palestinese con sede a Betlemme “Maan”, citando l’emittente televisiva israeliana “Canale 13”. Secondo quest’ultima, il tema è stato argomento dei colloqui tenuti lo scorso marzo ad Aqaba, in Giordania, e a Sharm el Sheikh, in Egitto, tra responsabili politici e della sicurezza israeliani e dell’Anp, con la partecipazione di Amman e del Cairo. A dirigere le trattative su Gaza marine sarebbe il consigliere per la Sicurezza nazionale israeliano, Tzachi Hanegbi, e il coordinatore delle operazioni nei territori, Ghassan Alian. I negoziati, inoltre, non sarebbero simili a quelli che hanno condotto all’accordo tra Israele e Libano per la demarcazione delle frontiere marittime per lo sfruttamento dei giacimenti di gas nel Mediterraneo orientale, ma verterebbero su una gestione condivisa del giacimento. (segue) (Res)