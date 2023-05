Energia: media, trattative tra Israele e Autorità palestinese per estrarre gas da Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza marine, scoperto alla fine degli anni ‘90 dalla compagnia britannica Bc Group (acquistata nel 2015 da Dutch Shell), non è stato ancora sfruttato. Lo scorso ottobre, l’Anp stava conducendo trattative con l’Egitto, ma senza arrivare a un accordo. Il Cairo, come la compagnia israeliana Israel Electric Corporation, vorrebbero estrarre gas dal giacimento per trasformarlo in gas naturale liquefatto destinato all’esportazione. L’avvio delle estrazioni, peraltro, potrebbe avvenire solo con l’autorizzazione di Israele, dal momento che l’Anp non è uno Stato. Di conseguenza, una soluzione di compromesso sarebbe affidare all’Egitto la conduzione di eventuali progetti. Le riserve di Gaza marine sono stimate in circa 30 miliardi di metri cubi di gas naturale. (Res)