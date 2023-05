Vietnam: Mekong Capital, valutazione startup potrebbe crollare del 50 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le startup del Vietnam potrebbero veder crollare il loro valore di mercato sino al 50 per cento rispetto ai massimi del 2021 per effetto del calo degli investimenti di capitale di rischio. Lo ha dichiarato al quotidiano "Nikkei" Chad Ovel, uno dei partner di Mekong Capital, la più vecchia società di private equity del Vietnam. Nel primo trimestre 2023 il valore degli accordi di startup nel Paese è ammontato a 95 milioni di dollari, in calo del 56 per cento su base annua. Secondo Ovel, negli ultimi anni c'è stato in Vietnam "troppo capitale a inseguire troppo poche opportunità, pagando valutazioni folli". Già ora, molte società "devono cambiare passo rispetto agli anni scorsi, quando era facile crescere ogni anno, e passare a un nuovo modello di business, ottimizzando e migliorando davvero metriche come l'efficienza". (Fim)