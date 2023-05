Usa: Casa Bianca annuncia investimento da 140 milioni di dollari nell'Ia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato un piano per l'investimento di 140 milioni nella creazione di sette nuovi centri di ricerca sull'intelligenza artificiale (Ia), e la pubblicazione di linee guida tese a regolamentare tale tecnologia. Per finanziare il piano, il governo Usa attingerà ai fondi della National Science Foundation. L'annuncio dell'investimento è giunto in contemporanea con la convocazione alla Casa Bianca degli amministratori delegati delle principali aziende del settore: in una nota diffusa a margine dell'incontro, la vicepresidente Usa Kamala Harris ha affermato che "il settore privato ha la responsabilità etica, morale e legale di assicurare la sicurezza dei loro prodotti", inclusa l'Ia. (segue) (Was)