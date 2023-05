Australia-Usa: Albanese, inutile per Washington continuare a perseguire Assange

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti "non ricavano nulla" dall'incarcerazione del fondatore di WikiLeaks Julian Assange. Lo ha dichiarato il primo ministro australiano, Anthony Albanese, nel corso di una intervista all'emittente televisiva australiana "Abc", tornando ad esprimere frustrazione per la persecuzione giudiziaria del giornalista 51enne, agli arresti nel carcere di massima sicurezza britannico di Belmarsh in attesa di una probabile estradizione negli Stati Uniti, dopo anni rinchiuso nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra. Secondo Albanese, il caso andrebbe valutato considerando anzitutto il decennio trascorso dal fondatore di WikiLeaks in uno stato di reclusione e isolamento effettivi: un'odissea che secondo il premier australiano risulta sproporzionata anche nel caso le accuse a carico del giornalista fossero provate in maniera inconfutabile. "Dico solo che quando è troppo è troppo. Non c'è nulla da guadagnare nell'attuale incarcerazione" di Assange, ha detto il capo del governo. "So che è frustrante. Condivido questa frustrazione. Non posso fare altro che esprimere con chiarezza la mia posizione, e l'amministrazione (presidenziale) Usa è certamente a conoscenza della posizione del governo australiano". (segue) (Res)