Australia-Usa: Albanese, inutile per Washington continuare a perseguire Assange (2)

- Su Assange pendono 18 capi d'imputazione per spionaggio, legati alla pubblicazione da parte di WikiLeaks di una vasta mole di documenti riservati statunitensi nel 2010, da cui emersero tra le altre cose gli abusi perpetrati da militari statunitensi ai danni di prigionieri in Iraq e Afghanistan. Secondo Albanese, esiste una "netta differenza" tra il trattamento riservato dagli Usa ad Assange e quello riservato invece all'ex analista dell'intelligence Usa Chelsea Manning, che fornì i documenti riservati a WikiLeaks e che ha riottenuto la libertà nel 2017 per volontà dell'ex presidente Barack Obama. Il premier Australiano ha inoltre espresso preoccupazione per lo stato di salute fisica e mentale del fondatore di WikiLeaks, gravemente deperita negli ultimi anni. "Sono preoccupato della salute mentale del signor Assange. C'era stato un pronunciamento giudiziario qui nel Regno Unito che è stato ribaltato in appello e che prendeva atto delle sue condizioni di salute, e sono preoccupato per lui", ha dichiarato il primo ministro australiano. (Res)