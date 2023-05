Usa: Corte Suprema, la "questione etica" si allarga ai giudici progressisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le polemiche politiche in merito alla "questione etica" nella Corte Suprema degli Stati Uniti, innescate nelle scorse settimane da rivelazioni in merito ai rapporti personali e d'affari del giudice conservatore Clarence Thomas, si è estesa ieri a giudici della Corte di orientamento progressista. Il sito d'informazione di orientamento progressista "Daily Wire" ha infatti svelato ieri che la giudice Sonia Sotomayor ricevette ben 1,2 milioni di dollari dall'editrice Penguin Random House nel 2010 e altri 1,9 milioni di dollari nel 2012 come "pagamento anticipato" per un suo libro di memorie. Soltanto l'anno successivo, proprio il voto di Sotomayor fu determinante per respingere un caso portato all'attenzione della Corte Suprema che coinvolgeva direttamente la medesima società editrice da cui aveva ricevuto il denaro. Di contro, l'allora giudice della Corte Suprema Stephen Breyer, che tempo prima aveva avuto a sua volta un rapporto d'affari con la società, decise di astenersi dal voto. Nel pieno delle polemiche tra Repubblicani e Democratici - questi ultimi premono per una riforma del codice etico della Corte Suprema sulla base della condotta imputata a Thomas - sono emerse accuse anche nei confronti della deceduta giudice progressista Ruth Bader Ginsburg, che nel 2010 ricevette un premio da una organizzazione di Washington vicina al Partito democratico senza divulgarlo pubblicamente. (Was)