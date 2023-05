Giappone: yen recupera sull'onda delle incertezze legate al settore bancario Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo yen ha registrato il suo primo apprezzamento settimanale sul dollaro dopo quasi un mese di progressiva svalutazione, per effetto delle turbolenze legate ai fallimenti bancari negli Stati Uniti, che hanno alimentato la domanda della valuta giapponese come rifugio per gli investitori. Oggi lo yen ha recuperato lo 0,2 per cento sul dollaro a 134,02, chiudendo la settimana con un recupero dell'1,5 per cento sul biglietto verde. L'euro, invece, ha ritracciato dopo aver toccato i massimi da un anno a questa parte a 1,1034 dollari, dopo che la Banca centrale europea ha rallentato il ritmo della sua politica di irrigidimento quantitativo, con un aumento dei tassi di riferimento di 25 punti base. (segue) (Git)