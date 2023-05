Filippine: Marcos, disimpegno dalla Cina "non è un'opzione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Filippine continueranno a equilibrare le relazioni con la Cina alla difesa della loro sovranità. Lo ha dichiarato il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr, aggiungendo che per Manila il disimpegno dalla prima potenza asiatica "non è un'opzione" percorribile. Intervenuto alla sede del think tank Center for Strategic and International Studied (Csis) nell'ultimo giorno della sua visita ufficiale negli Stati Uniti, Marcos ha dichiarato che il suo Paese gestirà le relazioni con Pechino "allo stesso modo di come manteniamo le relazioni con gli Stati Uniti, tramite una consultazione costante con alleati e partner. Manteniamo costantemente aperte le linee di comunicazione". Marcos ha sottolineato in particolare l'importanza di mantenere un dialogo diretto con l'omologo cinese Xi Jinping: "Ho suggerito di istituire un sistema che consenta un contatto diretto, un presidente con un altro. In tal mondo, anche se per esempio non mi è possibile parlare con il presidente Xi in persona, c'è sempre qualcuno che posso chiamare con la sicurezza che il mio messaggio arriverà al presidente. E ovviamente, ciò funziona in entrambi i sensi", ha spiegato Marcos. (segue) (Fim)