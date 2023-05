Serbia: sparatoria di massa a sud di Belgrado, la polizia ha circondato il responsabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la strage di mercoledì nella scuola primaria Vladislav Ribnikar di Belgrado, il governo della Serbia ha deciso di proporre una moratoria di due anni sul rilascio dei permessi per la detenzione e il porto di armi da fuoco corte (permessi per l'acquisto di armi e certificati) e di completare entro tre mesi la revisione di tutte le licenze rilasciate per il possesso delle stesse. Lo riporta la stampa locale. È stato inoltre deciso che, entro sei mesi, deve essere completato il controllo delle persone che hanno i permessi per la detenzione delle armi, e in particolare se i requisiti legali per la custodia sicura sono soddisfatti, nonché se le armi sono conservate separatamente dalle munizioni e se l'accesso ad armi e munizioni a minori e ad altre persone non autorizzate sia adeguatamente impedito. Entro tre mesi inoltre è previsto il controllo di tutti i poligoni di tiro sul territorio del Paese, verificando il regolamento sulle condizioni e modalità di utilizzo, compreso il divieto di accesso ai minori. Al ministero della Giustizia è stato dato compito di preparare degli emendamenti alla legge i quali prescriverebbero la responsabilità penale per le persone che consentono a minori e altre persone non autorizzate di acquisire armi da fuoco e che addestrano minori e altre persone non autorizzate a maneggiare armi da fuoco e di considerare la possibilità di modificare il codice penale al fine di abbassare il limite di età per la responsabilità penale dei minori da 14 a 12 anni, nel rispetto delle norme internazionali ed europee. (segue) (Seb)