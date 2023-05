Serbia: sparatoria di massa a sud di Belgrado, la polizia ha circondato il responsabile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al ministero dell'Istruzione e a quello della Salute è stato ordinato di predisporre dei regolamenti che consentano l'introduzione di test obbligatori sui stupefacenti nelle scuole superiori e nelle scuole elementari per gli studenti di seconda e terza media. Entro 10 giorni il governo costituirà un Consiglio per la prevenzione del bullismo che valuterà, tra le altre cose, l'opportunità di adottare un provvedimento che vieti l'uso del cellulare nelle scuole. Al ministero della Giustizia e dell'Informazione è stato dato compito di considerare la possibilità di inasprire le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi prescritti dei fornitori di servizi di media, tra cui Internet e altre piattaforme elettroniche per quanto riguarda il divieto di contenuti e di programmi che evidenziano e sostengono la violenza, comportamenti criminali e altri comportamenti illeciti, la trasmissione di scene di violenza brutale e altri contenuti che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. Infine, entro 10 giorni il governo costituirà un gruppo di lavoro che valuterà l'introduzione di misure per vietare l'accesso a siti dark web e simili. (Seb)