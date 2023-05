Credito: Goldman Sachs indagata da autorità Usa per il collasso di Silicon Valley Bank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità federali Statunitensi hanno avviato una indagine a carico di Goldman Sachs per chiarirne il ruolo e le responsabilità nel recente collasso dell'istituto di credito Silicon Valley Bank (Svb). Lo ha reso noto la stessa Goldman Sachs in una comunicazione al mercato, aggiungendo che sta "collaborando e fornendo informazioni a vari organi governativi" riguardo le sue attività per Svb lo scorso marzo, prima del fallimento dell'istituto di credito californiano. Goldman è stata oggetto di critiche nelle ultime settimane per i molteplici servizi di consulenza resi a Svb in merito all'acquisto di crediti deteriorati, affari che hanno giocato un ruolo centrale nel collasso della banca. Goldman Sachs era stata anche ingaggiata da Svb l'8 marzo - appena due giorni prima del suo fallimento - per condurre una operazione di aumento di capitale. (Was)