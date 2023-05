Golfo: riunione del Consiglio di cooperazione sulla regolamentazione dell’uso delle armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti del settore degli armamenti dei Paesi membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) si sono riuniti il 3 e il 4 maggio, presso la sede del segretariato generale di Riad, per discutere della lotta al contrabbando di armi e del loro uso secondo la normativa in vigore. Lo ha riferito l’agenzia di stampa bahreinita “Bna”. Durante l’incontro, sono stati affrontati i principali temi legati al settore delle armi e degli esplosivi, in particolare della necessità di rafforzare la cooperazione e la coordinazione tra le autorità dei Paesi membri del Ccg, lo scambio di informazioni e l’individuazione di obiettivi e meccanismi comuni. L’obiettivo è raggiungere un grado di integrazione quanto più possibile completo dei sistemi di sicurezza del Golfo per far fronte alle minacce comuni. (Res)