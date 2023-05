Energia: Abu Dhabi vuole regolamentare il commercio dei prodotti petroliferi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento per l’Energia di Abu Dhabi ha annunciato che regolamenterà il commercio dei prodotti petroliferi nell’emirato, parte degli Emirati Arabi Uniti, precisando di aver ricevuto mandato per svilupare un quadro normativo adeguato. Lo ha riferito ieri il quotidiano emiratino “The National”. Dunque, il dipartimento si appresta a definire standard, codici e requisiti tecnici e operativi e a comunicarli agli operatori economici coinvolti, collaborando con gli investitori per diffondere le nuove norme e facilitare il controllo dei requisiti. Il quadro normativo sul commercio dei prodotti petroliferi riguarderà cinque aree chiave: leggi e regolamenti; collaborazione con gli investitori, permessi tecnici; controllo e adeguamento; applicazione. Negli ultimi tempi il dipartimento per l’Energia di Abu Dhabi ha annunciato diverse novità nella sua linea politica. Lo scoso maggio, ad esempio, ha diffuso la politica di regolamentazione per le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici nell’emirato, mentre a dicembre ha promulgato il nuovo quadro normativo dei servizi, a tutela dei diritti degli utenti, chiamato “politica per la protezione dei consumatori”. Infine, fanno parte della politica del dipartimento la decarbonizzazione del settore dell’energia e la promozione delle energie prodotte da fonti rinnovabili. (Res)