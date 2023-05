Yemen: capo governo Sanaa, l’incontro di Aden è per la divisione del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro consultivo che si è tenuto ieri nella città di Aden, nello Yemen meridionale, non è il bene del Paese, ma per portare a termine la divisione. Lo ha dichiarato Abdel Aziz bin Habtoor, capo del governo di Sanaa guidato dai ribelli sciiti Houthi, affermando che la vera soluzione non è la separazione, ma l’unità. Secondo il quotidiano panarabo con sede a Beirut, “Al Mayadeen”, bin Habtoor ha espresso la convinzione che “lo Yemen si stia avvicinando oggi alla fase di pace, di cui l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno più bisogno che non lo Yemen”. “Nessuna pace e nessuna guerra sono più accettabili per Sanaa”, ha aggiunto, “e dovrebbero esserne consapevoli, come dovrebbero essere coscienti delle conseguenze” di decisioni avventate. Infatti, “non la secessione è la soluzione, ma l’unità e lo sviluppo dello Stato come garante di tutti”. Invece, secondo bin Habtoor, “la secessione creerà per il Paese un insieme di sfide e di seri problemi che causeranno un perenne stato di instabilità”. Di contro, “l’unità garantisce la stabilità desiderata”, perché “tutti sono d’accordo a costruire uno Stato secondo meccanismi di condivisione che assicurino giustizia per tutti e non riducano i diritti di nessuno”, ha precisato. (segue) (Res)