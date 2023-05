Yemen: capo governo Sanaa, l’incontro di Aden è per la divisione del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri a Aden l’inviato speciale delle Nazioni Unite in Yemen, Hans Grundberg, ha annunciato di aver avviato una “discussione costruttiva e di sostanza” con il capo del Consiglio presidenziale yemenita, Rashad al Alimi, su come portare avanti un processo politico inclusivo, sotto l’egida dell’Onu, per porre definitivamente fine al conflitto. Anzitutto, dunque, è necessario giungere a un cessate il fuoco permanente per facilitare la ripresa del dialogo tra le parti coinvolte nel conflitto. Come riferisce l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, Al Alimi ha elogiato l’impegno dell’Arabia Saudita, esortando a ispirarsi alle sue prime iniziative di pace, risalenti al 2021. Il 3 maggio, invece, Grundberg aveva incontrato una delegazione degli Houthi a Sanaam con la quale le consultazioni sono state “franche, dettagliate e costruttive”. (Res)