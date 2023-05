Brasile-Bolivia: ministro Esteri invita presidente Arce a vertici multilaterali nel Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bolivia e Brasile sono Paesi fratelli con una storia politica passata e recente in comune. In entrambi i paesi, la forza, la convinzione democratica dei nostri popoli ha prevalso contro progetti autoritari, razzisti e discriminatori, che hanno scelto di eludere i più poveri, distruggere l'unità popolare e avanzare verso la giustizia sociale", ha evidenziato Mayta. In agenda anche discussioni in merito alle politiche migratorie che, secondo il ministro degli Esteri boliviano, devono essere guidata dal rispetto per i diritti dei migranti "garantendo loro l'accoglienza senza xenofobia o criminalizzazione, immaginando e plasmando nuovi meccanismi che facilitino l'integrazione commerciale, così come nuove forme di finanziamento per combattere le disuguaglianze sociali e il razzismo che affliggono i popoli", ha concluso. (Brb)