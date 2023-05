Governo: Cdm, nelle società quotate Cda uscente potrà presentare una propria lista di candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito delle società quotate, lo Statuto potrà prevedere che il Consiglio di amministrazione uscente presenti una propria lista di candidati per l’elezione dei nuovi componenti del Cda. Lo rende noto il comunicato del Consiglio dei ministri, che comunica l'adozione di un nuovo decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici e società, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. In particolare, si legge ancora nella nota, fermi i requisiti già previsti in capo ai nuovi eletti dalla legislazione vigente per ciò che riguarda l’equilibrio di genere, la rappresentanza della lista di minoranza e l’indipendenza di uno o due componenti il Cda, tale lista dovrà essere presentata almeno 40 giorni prima dell’assemblea, in luogo dei 25 giorni richiesti per le altre.(Rin)