Brasile-Stati Uniti: Usa incoraggiano governo brasiliano a visitare l'Ucraina (2)

- "Non stiamo dicendo che il Brasile non sia coinvolto nella pace, quello che stiamo dicendo è che qualsiasi negoziato deve considerare l'Ucraina e non può essere basato sull'integrazione dei territori ucraini occupati alla Russia", ha detto la diplomatica. L'ambasciatore degli Stati Uniti ha anche parlato del dossier Haiti, affermato che Washington e Brasilia "sono frustrate dalla situazione attuale. Siamo impegnati lavorando insieme per cercare soluzioni per affrontare la crisi in modo più diretto. Abbiamo discusso di alcune opzioni su come possiamo andare avanti sulla questione, in particolare nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite", ha concluso Thomas-Greenfield. (Brb)