Usa: Apple chiude trimestre con ricavi in calo, è la terza volta in 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apple ha chiuso il primo trimestre del 2023 con ricavi pari a 94,8 miliardi di dollari, in calo del tre per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso: si tratta del terzo dato trimestrale negativo negli ultimi dieci anni. Stando ai risultati finanziari al 31 marzo, la società ha segnato un utile netto pari a 24,2 miliardi di dollari, con un calo di tre punti percentuali ma comunque migliore rispetto alle aspettative degli analisti. Il direttore finanziario di Apple, Luca Maestri, ha affermato in una intervista con il “Wall Street Journal” che la società ha affrontato “uno scenario complesso” per quanto riguarda la domanda dei consumatori, ma che le vendite degli smartphone Iphone hanno registrato una crescita significativa grazie al contributo dei mercati emergenti. Tra questi, l’apporto maggiore è arrivato da India, Indonesia, America Latina e Medio Oriente. (Was)