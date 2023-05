Usa: da attivista conservatore pagamenti non registrati a Ginni Thomas, moglie di un giudice della Corte suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’avvocato e attivista legale conservatore statunitense Leonard Leo ha disposto una serie di pagamenti da decine di migliaia di dollari “per attività di consulenza” nei confronti di Virginia “Ginni” Thomas, moglie di Clarence Thomas, giudice della Corte suprema, chiedendo specificatamente di non far figurare il nome della donna nei registri contabili. È quanto si legge in alcuni documenti ottenuti dal “Washington Post”, dove si fa riferimento ad una operazione avvenuta nel gennaio del 2012. Leo avrebbe chiesto alla sondaggista repubblicana Kellyanne Conway di addebitare 25 mila dollari all’organizzazione no profit Judicial Education Project, di cui all’epoca era consulente, e di utilizzare tale somma per pagare la moglie di Thomas. Nelle interlocuzioni tra i due, Leo affermerebbe di voler “dare” alla donna “altri 25 mila dollari”, indicando chiaramente di non fare “alcun riferimento a Ginni” nelle carte relative alla transazione. Stando ai documenti, Polling Company, la società per cui lavorava la Conway, avrebbe pagato un totale di 80 mila dollari all’azienda di consulenza di Ginni Thomas, Liberty Consulting, tra giugno del 2011 e giugno del 2012. In aggiunta, la no profit avrebbe presentato un caso presso la Corte suprema in quel periodo: Leo avrebbe quindi fatto arrivare del denaro alla società di Ginni Thomas da parte di una organizzazione no profit che in quel momento nutriva un interesse nei confronti della Corte suprema. (Was)