Mozambico-Giappone: Kishida incontra presidente Nyusi a Maputo

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha concluso il suo viaggio ufficiale di sei giorni in Africa con una tappa a Maputo, in Mozambico, dove ha incontrato il presidente Filipe Nyusi. Durante il loro colloquio, i due leader hanno riaffermato l'importanza di tutelare l'ordine internazionale basato sulle regole, ed espresso la comune opposizione ai tentativi di mutare lo status quo attraverso l'uso della forza. Tramite il suo viaggio nel Continente africano, Kishida punta a ottenere il sostegno del "Sud globale" in vista del vertice del G7 in programma questo mese a Hiroshima. "L'Africa è un partner col quale il Giappone intende condividere un percorso di crescita", ha dichiarato il primo ministro durante una conferenza stampa congiunta a margine dell'incontro col presidente del Mozambico. I due leader hanno concordato anche di esplorare il rilancio di un progetto relativo al gas naturale liquefatto, che era stato sospeso a causa della precaria condizione di sicurezza in quel Paese africano. (Git)