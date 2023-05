Usa: Repubblicani contro la Marina per il ricorso a drag queen nelle campagne di reclutamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattordici senatori del Partito repubblicano hanno chiesto alla Marina militare degli Stati Uniti di rispondere a una serie di quesiti riguardo il ricorso da parte di quel ramo delle forze armate a drag queen come promotori degli arruolamenti sul social media TikTok. "Pur comprendendo l'importanza dei social media nel contesto delle moderne attività di reclutamento, siamo preoccupati dalla promozione di una app bandita (il social media di proprietà cinese), e di atteggiamenti che molti riterrebbero del tutto improprio in un contesto professionale", afferma la lettera inviata dai senatori al segretario della Marina Carlos Del Toro. La polemica è stata innescata da un recente articolo del sito d'informazione conservatore "The Daily Caller", che ha riferito come Joshua Kelly, un sottufficiale della Marina militare divenuto drag queen, sia stato scelto come volto del programma pilota "Digital Ambassador" per la promozione dei reclutamenti sulle piattaforme di social media. Il programma, "concepito per esplorare l'ambiente digitale e raggiungere un'ampia gamma di potenziali candidati", si è concluso lo scorso marzo. Kelly, meglio noto col nome d'arte di "Harpy Daniels", ha annunciato la propria partecipazione al programma tramite un video pubblicato su TikTok lo scorso novembre, presentando la Marina come un luogo aperto alla condivisione delle sue esperienze e sensibilità personali di drag queen. (Was)