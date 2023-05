Russia: direttrice intelligence Usa Haines, ricorso alle armi nucleari "molto improbabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ricorso della Russia alle armi nucleari è una ipotesi "molto improbabile". Lo ha dichiarato la direttrice dell'Intelligence nazionale Usa, Avril Haines, nel corso di una audizione di fronte alla commissione Servizi armati del Senato federale. "Attualmente la giudichiamo una possibilità molto remota" nonostante le perdite militari subite da Mosca in Ucraina e il sostegno militare sempre più forte dei Paesi occidentali a Kiev, ha dichiarato la funzionaria. Le tensioni nucleari tra Stati Uniti e Russia sono aumentate dopo l'inizio del conflitto in Ucraina: il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito più volte che Mosca è pronta a ricorre al proprio deterrente nucleare per difendere la propria "integrità territoriale". Lo scorso febbraio il presidente russo ha annunciato la sospensione della partecipazione di Mosca al trattato Nuovo Start. La Russia ha inoltre annunciato lo schieramento di armi nucleari tattiche in Bielorussia, pur fornendo al contempo alcune rassicurazioni, ad esempio sull'astensione dal condurre test di armi nucleari. (Was)