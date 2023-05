Serbia: nuova sparatoria di massa a sud di Belgrado, otto vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno otto persone hanno perso la vita in una sparatoria verificatasi ieri sera nella cittadina di Mladenovac, 50 chilometri a sud di Belgrado. Lo ha riferito l'emittente televisiva di Stato della Serbia. Si tratta della seconda sparatoria di massa avvenuta nel Paese in soli due giorni, dopo quella costata la vita a otto persone - perlopiù bambini - in una scuola primaria della capitale. Secondo le autorità, il responsabile della strage di ieri è un uomo di 21 anni che ha aperto il fuoco contro i passanti, e si è poi dato alla fuga. Il ministro dell'Interno, Bratislav Gasic, ha parlato di un "atto terroristico", aggiungendo che unità speciali della polizia ed elicotteri sono impegnati nella ricerca del responsabile. (segue) (Seb)