Russia: Usa, vertici della Camera chiedono rilascio di Evan Gershkovich e Paul Whelan

- Il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, e il leader della minoranza democratica, Hakeem Jeffries, hanno chiesto a Mosca di disporre immediatamente il rilascio dei cittadini Usa Evan Gershkovich e Paul Whelan, attualmente detenuti in Russia. In una nota congiunta, i vertici della camera bassa del Congresso hanno condannato “fermamente l’arresto illegale perpetrato ai danni del giornalista Evan Gershkovich: dalla sua detenzione, cinque settimane fa, le autorità russe non hanno presentato alcuna prova che giustifichi le accuse immotivate mosse nei suoi confronti”. Gershkovich, corrispondente del “Wall Street Journal”, è stato arrestato nella città di Ekaterinburg e accusato di spionaggio. “Il giornalismo non è un crimine, e questo arresto rappresenta l’ennesimo, preoccupante attacco alla libertà di stampa da parte della Russia”, si legge nella nota, in cui McCarthy e Jeffries aggiungono che il Cremlino sta “tenendo in ostaggio” Gershkovich e anche Paul Whelan. (Was)