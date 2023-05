Francia-Italia: destra ed estrema destra criticano minitsro Interno per critiche a Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia la destra e l'estrema destra hanno criticato il ministro dell'Interno Gerald Darmanin per le sue critiche al presidente del Cosniglio Giorgia Meloni, considerata "incapace di risolvere i problemi migratori" dell'Italia . "L'attacco a coloro che possono proteggere la Francia da un afflusso ancora più massiccio di migranti è inutile e contro-produttivo", ha detto il presidente dei Repubblicani, Eric Ciotti. "Se l'Italia decide di non gestire più i flussi alle porte dell'Europa, la Francia vivrà una vera ondata migratoria", ha aggiunto il leader del centro-destra. "Con Gerald Darmanin come ministro dell'Interno, la Francia batte tutti i record di immigrazione. Un bilancio che lo squalifica per dare la minima lezione di fermezza ai nostri vicini italiani, che pagano l'attrattiva che lui stesso ha creato in Europa", ha scritto su Twitter Jordan Bardella, il presidente del Rassemblement National. (Frp)