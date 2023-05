Brasile: Senato approva nomina nuovi vertici di agenzia intelligence e aviazione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato del Brasile ha approvato la nomina di Luiz Fernando Correa per la carica di direttore generale dell'Agenzia di intelligence brasiliana (Abin). Già direttore generale della polizia federale dal 2007 al 2011 e in precedenza sottosegretario alla Pubblica Sicurezza presso il ministero della Giustizia, Correa era stato nominato dal presidente Luiz Inacio Lula da Silva lo scorso 3 marzo. Abin è l'agenzia centrale di intelligence che "ha il potere di pianificare, eseguire, coordinare, supervisionare e controllare le attività di intelligence del Paese, obbedendo alla politica e alle linee guida stabilite nella legislazione specifica". Il presidente Lula aveva trasferito a inizio marzo il controllo politico-amministrativo Abin dal Gabinetto di sicurezza istituzionale (Gsi) al ministero della Casa Civile. In questo modo l'intelligence viene sottratta al controllo e all'influenza delle forze armate cui era stata affidata nel corso del governo dell'ex presidente Jair Bolsonaro. (Brb)