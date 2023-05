Governo: Patuanelli-Silvestri (M5s), doppio errore commissariare Inps e Inail

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "Dopo aver smantellato la governance e le strutture di missione del Pnrr, bloccando l'attuazione del piano, per fare un'infornata di nomine, il Governo Meloni questa sera ha commissariato le governance di Inps e Inail per piazzare persone a loro gradite ai vertici di due importanti architravi del sistema di welfare italiano". Lo sottolineano i capigruppo di Senato e Camera del Movimento 5 stelle Stefano Patuanelli e Francesco Silvestri. "Stesso modus operandi, stesse finalità. E, probabilmente, stesso epilogo disastroso nel segno della mera spartizione del potere. Un doppio errore - evidenziano - in quanto i presidenti di Inps e Inail hanno operato in questi anni nell'esclusivo interesse del Paese, gestendo situazioni molto complesse come la pandemia. È dunque doppiamente intollerabile che la dirigenza di importanti articolazioni del nostro Paese diventino preda di appetiti che nulla hanno a che vedere con l'interesse pubblico e con quello dei cittadini. La decisione fa il paio con l'odierna approvazione del decreto sui pensionamenti dei sovrintendenti con cui, anche all'interno del sistema Rai, il Governo sta cercando di muovere con accuratezza le proprie pedine".(Rin)