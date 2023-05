Brasile-Stati Uniti: governi annunciano ripresa piano contro discriminazione razziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti del governo del Brasile e degli Stati Uniti hanno firmato una dichiarazione congiunta in cui annunciano la ripresa del Piano di azione congiunta Brasile-Usa per l'eliminazione della discriminazione razziale ed etnica e per la promozione dell'uguaglianza. La firma è avvenuta al termine di un incontro bilaterale tra la ministra dell'Uguaglianza razziale del Brasile, Anielle Franco, e l'ambasciatrice Usa presso le Nazioni Unite (Onu), Linda Thomas-Greenfield, in missione in Brasile. "La mia visita riguarda la costruzione del futuro dell'uguaglianza e dell'inclusione. Il presidente Lula ha questa priorità, così come il presidente Joe Biden", ha affermato l'ambasciatrice. "Il nostro rapporto con il Brasile è brillante e spero di continuare a lavorare insieme ai miei colleghi brasiliani a New York", ha concluso. (Brb)