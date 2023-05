Usa: accoltellamenti all’Università della California, arrestato il responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Davis ha arrestato Carlos Dominguez, 21 anni, per i tre accoltellamenti avvenuti negli ultimi giorni nei pressi dell’Università della California, a seguito dei quali sono morte due persone. Lo ha confermato in conferenza stampa il capo della polizia locale, Darren Pytel, precisando che nei confronti del ragazzo sono stati emessi due capi d’accusa per omicidio e uno per tentato omicidio. L’ultimo attacco è avvenuto nella notte di lunedì scorso nei pressi del campus dell’università. La vittima, una donna, è stata ricoverata in condizioni gravi. Gli altri due accoltellamenti, a seguito dei quali hanno perso la vita David Breaux e Karim Abou Najm, sono avvenuti rispettivamente sabato e giovedì della scorsa settimana. “Il sospettato è stato trovato con un grosso coltello all’interno del parco dove è avvenuto il secondo omicidio, con uno zaino contenente gli stessi vestiti indossati per il terzo attacco: a questo punto abbiamo abbastanza prove per dire che gli incidenti sono collegati”, ha detto Pytel. (Was)