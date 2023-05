Usa: documenti Mar-a-Lago, ex dipendente della villa di Trump collaborerà con le indagini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha ottenuto la “collaborazione confidenziale” di una persona che in passato avrebbe lavorato all’interno della villa di Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida, nel quadro delle indagini sui documenti classificati che il Federal Bureau of Investigation (Fbi) ha ritrovato la scorsa estate nella proprietà dell’ex presidente Usa. Fonti anonime hanno riferito al “New York Times” che le autorità giudiziarie statunitensi hanno intensificato le indagini per appurare se Trump abbia ordinato di spostare i materiali all’interno di un magazzino per evitare di consegnarli agli Archivi nazionali, al termine del suo mandato alla Casa Bianca e dopo una ordinanza emessa dal dipartimento della Giustizia lo scorso maggio. Secondo le fonti, il nuovo testimone avrebbe fornito alla squadra del consigliere speciale Jack Smith nuovi dettagli sul magazzino in cui sarebbero stati conservati i documenti. (Was)