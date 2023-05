Governo: Baldino (M5s), intollerabile commissariamento governance Inps e Inail

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Cdm "di questa sera Giorgia Meloni e la sua squadra hanno commissariato le governance di Inps e Inail per piazzare persone a loro gradite ai vertici di due importanti architravi del sistema di welfare italiano". Lo afferma la vicepresidente del gruppo M5s alla Camera Vittoria Baldino. "Si tratta di una decisione che non desta stupore, tanto più se pensiamo all'odierna approvazione del decreto sui pensionamenti dei sovrintendenti con cui, anche all'interno del sistema Rai, il Governo sta cercando di muovere con accuratezza le proprie pedine. Ambo i presidenti e gli istituti hanno svolto in questi anni un lavoro importante al servizio del Paese, portando notevoli risultati di gestione incompatibili con una misura come il commissariamento. Proprio per questo non possiamo tollerare che le dirigenze di importanti articolazioni del nostro Paese, come Inps e Inail, diventino preda di appetiti che nulla hanno a che vedere con l'interesse pubblico e con quello dei cittadini", conclude.(Rin)