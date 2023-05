Brasile-Stati Uniti: Usa incoraggiano governo brasiliano a visitare l'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti incoraggiano i membri del governo brasiliano a visitare l'Ucraina. Lo ha detto l'ambasciatrice Usa presso le Nazioni Unite (Onu), Linda Thomas-Greenfield, in missione in Brasile. "Ho incoraggiato i rappresentanti del governo brasiliano, incluso il consigliere del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, Celso Amorim, ad andare in Ucraina. È importante che qualsiasi sforzo per negoziare la fine alla guerra, debba includere l'Ucraina nelle discussioni", ha affermato l'ambasciatrice ai giornalisti a margine di un incontro tra Thomas-Greenfield, la ministra dell'Uguaglianza razziale, Anielle Franco, e il governatore dello stato di Bahia, Geronimo Rodrigues. (segue) (Brb)